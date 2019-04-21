Bağdat'ta İran-Irak ilişkileri konuşuldu

Irak’a Komşu Ülke Parlamentoları Konferansı'na katılmak üzere Bağdat'a giden İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Burucerdi Tahran-Bağdat ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki parlamento işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bölgeyi istikrara kavuşturmak için İran ile Irak’ın her alanda işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Iraklı yetkili de bu görüşmede, İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dün Bağdat’ta gerçekleşen “Irak’a Komşu Ülke Parlamentoları Konferansı”nın sonuç bildirgesinde, Irak’ın DEAŞ terör örgütüne karşı sağldığı zaferin, bölgenin tüm halkları için yeni bir yapıcı işbirliği sayfasını başlatması, sosyal diyaloğunu desteklemesi, halkları arasında tamamlayıcı ilişkiler ağı inşa etmeyi ve yatırımı desteklemeye dayalı olarak gelecekteki yeni temeller üzerine ortak anlayışlar oluşturmaları için ortak bir zemin oluşturduğu vurgulandı.