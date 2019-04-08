Laricani: Bazı devletler terörizmi finanse etmemeli

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katılmak üzere ülkenin başkenti Doha’da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, burada Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Claudia Gebert ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkileri görüştü.

Laricani bu görüşmede, üzün süredir İran ile Almanya arasında devam eden ekonomik ve siyasi ilişkilere atıfta bulunarak, bu ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Bölgeyi terörizm ve terör örgütlerinden temizleme gerektiğine dikkati çeken Laricani, "İran olarak bölgede terörizmi ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla insan hakları savuncusu olduğunu iddia eden ülkeler teröristlere mali destek vermemeli." dedi.

Laricani, ABD’nin diğer ülkelerin İran’daki selzedelere insani yardımlarını engellediğini belirterek, "Maalesef ABD yönetimi Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İran’da sel mağdurlarına yardımını engelliyor." ifadesini kullandı.

Alman yetkili de bu görüşmede, İran'daki sellerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "İran bölgede yapıcı bir role sahip. Dolayısıyla Suriye'yi yeniden inşa sürecinde aktif bir rol oynaması lazım." diye konuştu.