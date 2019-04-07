İranlı ve Iraklı yetkiliden ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katılmak üzere ülkenin başkenti Doha’da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak'ı bölgede “önemli ve etkili bir ülke olarak” nitelendiren Laricani, dün akşam yapılan ikili görüşmede, Irak Başbakanı’nın Tahran'a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, İran ve Irak arasındaki etkileşimin son derece yapıcı olduğuna dikkati çekti.

İran Meclis Başkanı’nı ülkesine davet eden Halbusi de bu görüşmede, şunları konuştu:

"Yakın gelecekte, komşu ülkelerin parlamento başkanlarının katılımıyla bir zirve yapmayı planlıyoruz. İran’ın bu zirvede bulunması, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gelişmesini desteklemek için çok önemlidir."

Dün başlayan PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2200 kişi katılıyor. Genel kurul 10 Nisan'a kadar sürecek.