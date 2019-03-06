İran ve Fransa'dan karşılıklı büyükelçi atama kararı

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin İran'ın Paris Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Fransız hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ayrıca daha önce İslamabad Büyükelçisi olarak görev yapan Philippe Thiebaud'nun Tahran Büyükelçisi olarak atandığı ifade edildi.

Terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından geçen yıl 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen etkinliğe karşı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da bulunduğu 3 İranlı, Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Bombalı saldırı girişiminin arkasında İran’ın olduğunu iddia eden Fransa, olayla ilgili olduğu söylenen İranlı bir diplomatı da sınır dışı etmişti. Tahran yönetimi ise olayı, İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik "komplo" olarak nitelemişti.

Daha sonra eylülde Tahran'a büyükelçi atamasının askıya alındığını duyuran Fransa'ya karşı İran da Paris'teki büyükelçisini çekmişti.