Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

AA’nın haberine göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini söyledi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin özellikle bir süredir gerilimin yaşandığı Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelerek burada talmudik ayinler düzenlediğini belirten Dibs, çevrede bulunan Filistinlilerin tekbirlerle fanatik Yahudilere tepki gösterdiğini ifade etti.

Dibs, provokasyon çıkarmaya çalışan bir grup fanatik Yahudi'nin ise, İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı'ndan çıkarıldığını ve Harem-i Şerif içindeki dolaşımlarını tamamlamalarına izin verilmediğini aktardı.

Gerginiliğin tırmandığı Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin de baskın düzenleme çağrıları devam ediyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in kapılarında toplanma çağrısı yaptığı akşam saatlerinde, İsrail güçlerince Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezasına çarptırılan onlarca Filistinlinin de aynı zamanda vakit namazlarını kapılarda kılması bekleniyor.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA