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7 Mart 2019 - 19:30

Bahçeli: Silahı kimden alacağımızı ABD'ye mi soracağız?

Bahçeli: Silahı kimden alacağımızı ABD'ye mi soracağız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor." dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?" ifadesini kullandı.

News Code 1877181

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