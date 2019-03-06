Petrol ABD'de stokların artması ile düştü

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektör verilerinin ham petrol stoklarının arttığını göstermesi ve buna bağlı olarak küresel arz bolluğu endişelerinin artmasının ardından düştü.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü aşağıda kapanmasının ardından yaklaşık yüzde 1 düştü. ABD'de sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 7.29 milyon varil arttı. Eğer Çarşamba günü açıklanacak olan Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi verileri de bunu teyit ederse, stoklarda son altı haftanın en büyük haftalık yükselişi gerçekleşmiş olacak. Yatırımcılar ayrıca son birkaç haftadır devam eden ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeleri de takip ediyor.

ABD'de kıyı petrolü üretiminin rekor seviyelere çıkması ve rafinerilerdeki bakım çalışmalarının da desteği ile stoklarda görülen artış, ham petrol fiyatlarındaki rallinin kısa sürmesine neden olabilir. Fiyatlar bu yıl, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıtları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların arzı azaltmasının etkisi ile yüzde 20'nin üzerinde yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın, "mükemmel bir anlaşma" sağlayamazsa Çin ile ticaret anlaşmasından uzaklaşmaya hazır olduğunu kaydetti.