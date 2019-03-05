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5 Mart 2019 - 18:51

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 50 kişi kayıp

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 50 kişi kayıp

Nijerya’nın güneyinde bir petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası 50‘den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Nijerya’nın güneyindeki Nembe Krallığı’nın Bayelsa eyalatinde cuma günü bir petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından bölgede büyük bir paniğin yaşandığı belirtildi.

Nembe Şefler Konseyi Sözcüsü Nengi James-Eriworio, patlamaya Nembe Krallığı’nın Bayelsa eyalatinde bulunan petrol boru hattındaki sızıntının neden olduğunu söyledi.

Sözcü Nengi James-Eriworio ayrıca patlamadan Nembe boru hattını işleten Port Harcourt merkezli Aiteo Grup'u sorumlu tuttu.

"Yakın çevredeki tüm kuyuların ve tesislerin denetlenip güvence altına alındığı" ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Nijerya petrol şirketleri, boru hatlarındaki sızıntıların genelde hırsızlık, sabotaj ve yasa dışı arıtma işlemlerinden kaynaklandığı belirtiyor.

Söz konusu sızıntılar, Nijer Deltası’nda da ciddi bir kirliliğe neden oluyor.

Kaynak: AP

News Code 1877129

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