Petrolde son durum

Petrol fiyatları, OPEC üyesi Libya'da üretimin artması ve yatırımcıların ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına ilişkin karışık sinyalleri değerlendirmeleri ile birlikte varil başına 57 doların altında seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 1 değer kaybettikten sonra yüzde 0.7 kadar yükseldi. Libya'nın petrol üretiminin, Salı günü ülkenin en büyük petrol sahasında faaliyetin tekrar başlamasının ardından bu ay yaklaşık altı yılın en yüksek seviyesini görme yolunda olduğu kaydediliyor. Beyaz Saray ekonomi baş danışmanı Larry Kudlow, Beijing'in Washington'un talepleri konusunda geri adım atmasına rağmen ticaret anlaşmasına varılması konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Bloomberg'e göre, petrol fiyatları bu ay, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntıları ve bazı üye ülkelerdeki eklenmedik arz kesintilerinin etkisi ile Aralık ayındaki düşük seviyelerinden yüzde 30 yükseldikten sonra 55 doların üzerinde dar bir alanda seyretti. Öte yandan ABD'de petrol üretimi, ülkede aktif petrol sondaj kuyusu sayısının 10 ayın en düşük seviyesine inmesine karşın rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.