İran ile Suriye arasındaki bilimsel ilişkiler ivme kazanacak

Suriye Yüksek Öğretim Bakanı Bessam Beşir İbrahim, İslami Azad Üniversitesi Dekanı Muhammed Mehdi Tahrançi ile bir araya geldi.

Bakan İbrahim, iki ülkenin son derecede geniş kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Tahran ile Şam’ın aynı hedefi izlediğine dikkati çekti.

“Bu doğrultuda, iki ülke ile halklarımızın arasında güçlü bir siyasi ilişki bulunmaktadır.” diyen Suriyeli Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

“İsmim ABD yaptırım listesinde bulunmasına rağmen, İslam Azad Üniversitesi ile bilimsel, araştırma ve eğitim işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. ABD tarafından uygulanan zalimce yaptırımların Suriye ile İran arasındaki bilimsel ve akademik ilişkileri etkilemeyeceğine inanıyorum.”

Suriye Yüksek Öğretim Bakanı, İslami Azad Üniversitesi ile yapılan protokole umutla baktıklarını ifade ederek, “Öğrenci değişim programı dışında ortak araştırma merkezi de kurmalıyız.” diye konuştu.