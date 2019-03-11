Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın güncellediği seyahat uyarısında, "Türk hükümetinin Alman basını ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri aleyhine yeni adımlar atması ihtimali göz ardı edilemez"denildi.

Uyarıda ayrıca, "Alman yasalarına göre ifade özgürlüğü çerçevesine giren açıklamalar Türkiye’de mesleki faaliyetin kısıtlanmasına ve cezai kovuşturmaya yol açabilir" denildi.

Bakanlık sözcüsü seyahat uyarısının Cumartesi günü güncellendiğini ifade ederken, aralarında Almanların da bulunduğu Avrupalı gazetecilere Türkiye tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan akreditasyon verilmediği veya akreditasyonlarının iptal edildiğini belirtti.

Sözcü geçen iki yılda Alman vatandaşlarının keyfi gözaltılara maruz kaldığını da belirtti.