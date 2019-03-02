Almanya'da "Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağı" tartışması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekimde Suudi Arabistan'a silah ihracatını 9 Mart'a kadar askıya alan hükümetteki koalisyonun ortakları, bu ülkeye silah ihracatıyla ilgili yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) ihracat yasağının yumuşatılması yönünde sesler yükselirken, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasağın gevşetilmesine karşı çıkıyor.

"Avrupalı partnerlerle ortak kurallar bulunmalı"

TRT'ye göre, CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağına yaptığı açıklamada, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak projelere işaret ederek, "Almanya, Avrupa'da veya uluslararası alanda bir projeye dahilse burada partnerler arasında ortak kurallar bulmalı" dedi.

Bu projelerin, Almanya'nın silah ihracatındaki katı kurallara tabi olmadan gerçekleşebileceğini ifade eden Kramp-Karrenbauer, aksi takdirde ortak projelerin gelecekte Almanya olmadan yapılabileceği uyarısında bulundu.

Yasak hakkında görüşmeler devam ediyor

Öte yandan Spiegel dergisinin haberine göre, Başbakan Merkel ile SPD'li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 9 Mart'a kadar devam eden Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma kararının iki hafta daha uzatılması konusunda anlaştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarafları arasında Suudi Arabistan'a uygulanan silah satış yasağı konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirterek, hükümetin zaman baskısı altında bulunduğunun bilincinde olduğunu ve kararın "bu ay içinde" verileceğini kaydetti.