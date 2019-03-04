Almanya Savunma Bakanı: Çin'in füzeleri Rusya'yı tehdit ediyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman Focus dergisine konuşan Leyen, Çin'in sahip olduğu füzelerin Rusya'yı tehdit ettiğini, bu nedenle Pekin'in INF anlaşmasına dâhil edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Çin'in orta menzilli füzelerinin menzilinde olduğunu vurgulayan Leyen, bu nedenle Moskova'nın Pekin'in anlaşmaya dâhil edilmesine ilgi duyuyor olması gerektiğini ifade etti.

Alman bakan, Çin'le ilişki kurmanın tek yönteminin yoğun bir diyalog olduğuna inandığını kaydetti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı INF anlaşması kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

Menzili 500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2 bin 692 füze imha edilmişti.

Ancak son zamanlarda iki taraftan gelen bir dizi karşılıklı ihlal suçlaması sonrasında geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin INF'den çekildiğini açıklamıştı. Rusya lideri Vladimir Putin de böyle bir adıma aynı şekilde yanıt verileceğini duyurmuştu.