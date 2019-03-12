Beşiktaş için Okan Buruk iddiası

İkinci devrede büyük bir başarıya imza atarak küme düşme hattından hızla uzaklaşan Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, BeIN Sports'ta yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, bir duyum aldığını belirterek Okan Buruk'un sürpriz bir transfer yapabileceğini söyledi.

"Sezon sonu için böyle bir şey duydum"

Metin, "Okan Hoca'nın yolu çok uzun, sürpriz transfer yapabilir. Sormayın bana, önümüzdeki hafta söylerim. Çok istiyorum, inanılmaz istiyorum. Bu işlere hiç girmem ama Okan Hoca'nın başarılı olmasını istiyorum. Sezon sonu için böyle bir şey duydum. Teyite muhtaç bilgi" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, isim vermediği takımın Beşiktaş olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.