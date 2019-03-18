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18 Mart 2019 - 16:00

Beşiktaşlı Shinji Kagawa, Japonya'da krallar gibi karşılandı!

Beşiktaşlı Shinji Kagawa, Japonya'da krallar gibi karşılandı!

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa, 2018 Dünya Kupası sonrası ilk kez Japonya Milli Takımı'na davet edilmişti.

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Siyah Beyazlılar'da kısa sürede gösterdiği başarılı performans sonrası yeniden milli takıma çağrılmıştı.

Fanatik'e göre, Japonya formasını son olarak 2018 Dünya Kupası'nda giyen ancak Dortmund'da yeterli süre alamadığı için o tarihten bu yana milli formaya hasret kalan 30 yaşındaki futbolcu, Kolombiya ve Gambiya ile oynanacak özel maçların kadrosuna alınmıştı.

Siyah Beyazlılar'ın 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından dün ülkesi Japonya'ya hareket eden Kagawa'ya Narita Havaalanı'na indiği andan itibaren vatandaşları büyük bir ilgi gösterdi. Hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan yıldız isim, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

News Code 1877437
Azar MAHDAVAN

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