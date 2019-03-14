Mogherini: Suriye krizine siyasi çözüm bulunmalı

Russia Today’in aktardığı habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini dün Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek, bu ülkenin krizine bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Pedersen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Federica Mogherini, Suriye'deki siyasi krizi çözmenin zamanının geldiğini belirterek, bu konuda AB'de bulunan anlaşmazlıkları reddetti.

Mogherini, bazı AB üyelerinin Suriye’nin yeniden inşasına katılmayı gözden geçirmeye hazır olduklarını bildirmeleri ardından AB'de ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili bazı raporlara yanıt olarak şöyle dedi: AB’nin bu konudaki tutumu tamamen bütünleşmiştir ve bu birliğin tüm 28 üyesi son zamanlarda siyasi süreç başlamadan önce Suriye’nin yeniden yapılmasına katılmanın imkansız olduğunu vurgulamıştır.