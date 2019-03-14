İran komşu ülkelerin kapasitelerinden yararlanabilir

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Irak ziyaretini nitelendirerek şöyle dedi: Komşu ülkeler olarak İran ile Irak ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik bir politikadır. İran ile Irak’ın uzun geçmişe dayalı özellikle de Saddam Hüseyin’den sonraki derin ilişkileri, İran halkının Irak’ın kutsal türbelerine yönelik dini inançları bu ülkenin İran’ın diğer komşu ülkeleri arasında falkı bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bu yüzden iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasadışı ve gizlice Irak’ı ziyaret ettiğini bildiren Alaaddin Burucerdi onun bu ziyaret kapsamında Iraklı yetkililer tarafından karşılanmadığını belirtti.

Cumhurbaşaknı Ruhani’in Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeye gittiğini açıklayan Burucerdi, bu ziyaret kapsamında ticari ve siyasi alanlarda birçok sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Burucerdi sözlerinin devamında “İran ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması milletimizi mutlu eden son derece önemli bir adımdı” diye konuştu.

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak’ın ve diğer komşu ülkelerin kapasitelerinden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Alaaddin Burucerdi konuyla ilgili şöyle dedi: 15 ülkeyle komşu olarak komşu çoğunlu açısından dünyanın üçüncü ülkesi olan İran’ın ABD’nin komplolarını boşa çıkarmak için bu kapasitelerden yararlanması gerekiyor.