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16 Ekim 2019 - 10:15

İran ile Suudi Arabistan'ın sorunu Pakistan'ın arabuluculuğu ile çözülmez

İran ile Suudi Arabistan'ın sorunu Pakistan'ın arabuluculuğu ile çözülmez

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, “Pakistan’ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki meseleleri çözme girişimini olumlu karşılıyoruz. Ancak bu meselelerin çözüm yolu Suudi Arabistan’ın bölgesel politikalarında aranmalı” dedi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, İran ile Pakistan’ın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Pakistan’ın İran ile Suudi Arabistan'ın meselelerini çözme yönündeki arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyoruz. Ancak bu meselelerin çözüm yolunu Suudi Arabistan’ın bölgesel politikalarında aranmalı” ifadelerinde bulundu.

İran’ın politik tutumunu değerlendiren Burucerdi, “İran İslam Cumhuriyeti’nin politikası komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktır. Dolayısıyla İran ve Suudi Arabistan arasındaki mesele İran’ın sorunu değil” dedi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e saldırmakla yanlış yol seçtiğini belirten Burucerdi, “Suudi Arabistan askeri yöntemle Yemen sorununu birkaç ay içerisinde çözebileceğini düşünürdü. Ancak Suudi Arabistan ile BAE’nin Yemen’e karşı saldırısından beş yıl geçmesine rağmen bugün bu bataklığa saplanıp Yemen’den uygun bir şekilde çıkma arayışındadır” değerlendirmelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Burucerdi, İran’ın Yemen krizinin bir an önce bitmesi isteğinde olduğunu ve bu yönde elinden geleni yapacağını söyledi.

News Code 1881851
Ruya FEREYDUNI

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