Tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Bugün sabah saatlerinde İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine giden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk durağı Kengan kentinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son yılda ülke düşmanlarının yaptığı komplolara değinerek, "Düşmanlar vatandaşlarımızı dinlerinden, İslami düzenden ve inançlarından ayırma konusunda çok umutluydu ama halkımız yaşamın zorluklarını kabul ederek onlara yüksek sesle ret cevabı verdi." dedi.

İran halkının düşmanın baskısına boyun eğmeyeceğinin altını çizen Ruhani, “Bu millet düşmanın her türlü komplosuna karşı cesur ve dayanıklıdır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran hükümetinin İran halkının yanında olduğunu ve sorunlarını çözme konusunda elinden geleni yapacağını sölyedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti: "Düşmanların baskıları ve yaptırımlarına rağmen, ülkenin en büyük enerji projelerinden birini açacağız. Bugün Güney Pars Enerji Sahası'nın 4'üncü aşaması 11 milyar dolarlık bir yatırımla açılacak."

Son günlerde gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran ve Irak hükümeti ve halkları arasındaki ilişkiler tüm dünya için örnek teşkil etmektedir. Bağdat ziyareti kapsamında iki taraflı anlaşmalara imza attık.” açıklamasını yaptı.

İran’ın komşu ülkelerle iyi ilişkileri kurmak istediğini belirten Ruhani, “Katar, Umman, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan da dahil olmak üzere komşularımızla iyi ilişkilere sahibiz. Eğer bazı komşularla ilgili herhangi bir sorun varsa, bu sorun zaten onlar tarafından başlamıştır.” diye konuştu.