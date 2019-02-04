AB'nin mali mekanizması siyasi ise kabul edilemez

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) adını verdikleri mekanizmayı değerlendirerek, “Bu kayda değer bir girişim, fakat Avrupa ve 28 AB üyesi ülkesinden ABD baskısının karşısında durup aylarca süren gecikme beklenmiyordu.” dedi.

Burucerdi, “AB’den nükleer anlaşmayla ilgili verdiği tüm taahhütlerini uygulamasını bekliyoruz. Bu Tahran ile İran halkının hakkı, ayrıca onların görevidir. Umarız bu adım bir sonraki adımların acilen atılmasını mümkün kılar.” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Burucerdi, Avrupa'nın mekanizmayla İran'ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliğini ilişkilendirmesinin kabul edilmez olduğunu dile getirerek, FATF’le ilgili yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.

Bunlara ilave olarak Burucerdi, “Avrupa’dan siyasi iş değil ekonomik iş bekliyoruz. Onların attığı adım siyasi amaçlı ise eğer kabul edilemez.” şeklinde konuştu.