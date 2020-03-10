ABD'liler Hindistanlı Müslümanlara yönelik cinayetlerden sorumlu

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Hindistanlı Müslümanlara yönelik şiddetle tepki göstererek, "Hindistan'ın yönetilmesi birden fazla din ve ırktan oluşan bir toplum olduğu için çok hassastır" dedi.

Burucerdi, "Hindistan anayasası, bu ülkenin en az 200 milyon Müslümandan oluştuğu için Müslümanların hakkı ve insanların haklarının eşitliğine dayalıdır" ifadesini kullandı.

Hindistan'ın mevcut hükümetinin radikal ve Hindulara bağlı bir hükümet olduğunu belirten Burucerdi, "Hindistan hükümeti anayasayı parlamento aracılığıyla değiştirmeye ve toplumda senelerdeir devam eden istikrarı bozmaya çalıştı. Ancak bu girişim ülkenin ulusal güvenliğinin zararınadır" değerlendirmelerinde bulundu.

Burucerdi sözlerine şöyle devam etti:

"Hindistan'daki geleneksel anayasaya dayalı yapının sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde Müslümanlar Hint toplumunun yararına olmayan şiddet davranışlarına karşı benzer önlemler alabilir"

Her zaman insan haklarını savunduklarını iddia eden ABD'li yetkililerin tutumunu eleştiren Burucerdi, "ABD'li yetkililer her zaman insan haklarını savunduklarını iddia etseler de, Hindistanlı Müslümanlara yönelik şiddetler karşısında sessiz kalıyorlar. Halbuki iddia ettiklerine göre bu cinayetler konusunda sorumlulardır" diye konuştu.