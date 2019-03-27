Fenerbahçe aradığı 10 numarayı Yunanistan'da buldu

Sarı-Lacivertliler’in yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympikos’un yıldızı Konstantinos Fortounis için girişimler hızlandırıldı. Fortounis’in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli’ye olumlu rapor verdi. Ekonomik sıkıntı içinde olan Yunanistan ekibi oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor.

Star'a göre, görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. 21 Temmuz 2014’ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 7 milyon euro.