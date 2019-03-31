BM: Yemen'de barış için çalışmaya devam edeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. Toplantısında konuşma yaptı.

BM’nin Yemen’de barışın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Antonio Guterres, “Birleşmiş Milletler olarak terörle mücadele ile ilgli stratejileri destekliyoruz.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, barışın gerçekleşmesi için Arap ülkelerinin birliğinin önemine değinerek, Filistin meselesinin çözümünün 'iki devletli çözüm' fikrinin olduğunu savundu.

Başkanlığını Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi yürüttüğü zirveye, aralarında Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin de olduğu 13 lider katılıyor.