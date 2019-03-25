  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Mart 2019 - 13:59

"Golan" Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır

"Golan" Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır

Bahreyn'in El-Vifak Cemiyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki göstererek, bu bölgeyi Suriye toprağının ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Bahreyn'in El-Vifak Cemiyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi.

 ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasını kınayan El-Vifak Cemiyeti “Golan Suriye toprağının ayrılmaz bir parçası ve sonsuza dek bu ülkeye ait kalacaktır” açıklamasında bulundu.

İsrail, Suriye’nin Kuneytire vilayetine bağlı Golan Tepeleri’ni 1967 yılında 6 günlük savaş sırasında işgal ederek, 1982’de de kendi topraklarına ait olduğunu ilan etmişti. Ancak BM Güvenlik Konseyi İsrail’in bu konudaki  iddialarını reddedip kararlarında her zaman Golan’ı Suriye’nin bir parçası olarak açıklamaktadır.

News Code 1877520
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler