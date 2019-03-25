"Golan" Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Bahreyn'in El-Vifak Cemiyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasını kınayan El-Vifak Cemiyeti “Golan Suriye toprağının ayrılmaz bir parçası ve sonsuza dek bu ülkeye ait kalacaktır” açıklamasında bulundu.

İsrail, Suriye’nin Kuneytire vilayetine bağlı Golan Tepeleri’ni 1967 yılında 6 günlük savaş sırasında işgal ederek, 1982’de de kendi topraklarına ait olduğunu ilan etmişti. Ancak BM Güvenlik Konseyi İsrail’in bu konudaki iddialarını reddedip kararlarında her zaman Golan’ı Suriye’nin bir parçası olarak açıklamaktadır.