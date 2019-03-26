Yemen'den Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararına kınama

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasına ilişkin bir bildiri yayınlayarak, bu kararın bölgedeki diğer ülkeleri hedef alan tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti.

Muhammed Abdüsselam sözlerini şöyle sürdürdü: Bu girişim bölgedeki tüm ülkeleri açık bir alana dönüştürecek, Trump'ın bu alanları farklı biçimlerde Siyonist rejime sunmasına olanak sağlar.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde BM kararlarına aykırı olarak, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzalamıştı.