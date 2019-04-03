BM'den İran'a başsağlığı mesajı

BM Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü Maria Luiza Ribeiro Viotti, İran'ın BM Elçisi İshak Al-i Habip ile telefonda görüştü.

Guterres'in sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı dilediğini belirten Ribeiro Viotti, BM’nin İran’a her türlü destek konusunda hazır olduğunu söyledi.

Ribeiro Viotti, insani yardımların İran’a gönderilmesinin yaptırımlara tabi olmaması gerektiğini vurguladı.

Al-i Habip de bu görüşmede, Guterres'in mesajından dolayı BM’ye teşekkür ederek, “İran halkı ve hükümeti bu doğal afeti girermek için bir araya gelip elinden geleni yapıyor ve herhangi bir uluslararası desteği kesinlikle kabul edecektir.” dedi.

Bunlara ilave olarak Al-i Habip, “Maalesef, ABD’nin tek taraflı ve illegal yaptırımları, uluslararası kurumların İran'a insani yardım gönderilmesini engelliyor. Birleşmiş Milletler’in bu konuda gerekli önlemler alması şart.” açıklamasında bulundu.