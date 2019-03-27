Bölgedeki tüm müslüman ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani, bu görüşmede geçtiğimiz ay Irak’a düzelenlediği ziyarete değinerek, “İran, tüm gücü ile iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesi yönüde yapılan anlaşmaların yürürlüğe girmesine hazırdır” ifadesini kullandı.

İran ile Irak Enerji bakanlıkları arasındaki ilişkilere dikkati çeken Ruhani, bu ilişkilerin özellikle güney bölgelerde şiddetli yağmurların yağması durumunda daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Irak halkıyla hükümetini misafirperver yaklaşımlarından dolayı takdir ederek, iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılmasını karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Hasan Ruhani bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için tüm ülkelerin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “İstikrarın sağlanması ancak bölgedeki tüm ülkelerin karşılıklı işbirliği yapmaları takdirde gerçekleşecek” diye konuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de bu görüşmede, İran’da meydana gelen sel felaketinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmek üzere olduğunu belirtti.