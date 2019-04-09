Askeri alanda Trump'ın aklına girmeyecek kazanımlar elde ettik

13.Ulusal Nükleer Teknoloji Günü kutlamaları, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin konuşması ile başladı.

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine sert bir şekilde tepki gösteren Ruhani, bu güçlerin terör örgütlerini ortadan kaldırdığını belirterek, "Bugün küresel istikbar, teröristlerle savaşmayı amaçlayan bir gücü terörist olarak tanımlayıp tüm başarısızlıklarını telafi etmek istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti: "Devrim Muhafızları niçin oluşturuldu? İslami Devrim zaferiyle devrim düşmanları bunu engellemeye çalıştı. Her türlü komploya baş vurdular. Bunlardan biri inkılapçı ve ülke yetkililerine karşı suikast yapmaktı. Devrim düşmanlarının amacı terör örgütleri vasıtasıyla İran’ı Amerikan egemenliği altındaki bir döneme geri götürmeyi sağlamaktı."

"Fedakar ve inkılapçı bir askeri güce küresel istikbar neden kızgın olmasın." diyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Bölge halklarının yardımına koşan ve ABD komplolar ile teröristlere karşı duran güç, İran Silahlı Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Ordusu değil mi? Irak yardım istediğinde tereddüt etmeden harekete geçtik. İran güçleri Suriye ve Lübnan halkının da yardımına koştu. Kimler Suriye halkının yanı sıra Irak ve Lübnan’ın yanında durup Suriye ile Irak'ta terörist örgütlerini mağlup etti?"

Devrim Muhafızları’nın İran ile bölgedeki popülerliği’nin daha da artacağını belirten Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütlerini bölgedeki hedeflerine ulaşmak için birer araç olarak kullanıyor, ancak bugün teröristlere karşı eylemde bulunduğunu iddia ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarına değinerek, bunu İran halkına yönelik yürütülen “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

13. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle 14 yeni projenin tanıtımının yapıldığını kaydeden Ruhani, "İran Atom Enerjisi Kurumu’nun kaydettiği ilerlemeler, İran milletinin gelişimine engel koyamayacağınızı tüm dünya göstermiştir." açıklamasını yaptı.

Ruhani ayrıca, "Dün IR-1 santrifüjlerden korkuyordunuz. Bugün IR-6 santrifüjleri kullanmaya başladık. Eğer zulmünüz sürerse yakın gelecekte gelişmiş IR-8 santrifüjleri de göreceksiniz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump’a seslenen Ruhani, "Yaptırımlardan amacınız İran’ın askeri gücünü azaltmaksa eğer bilmelisin ki, geçen yıldan bugüne dek İran füze ve silah alanında aklınıza giremeyecek kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmaya imaza atan devletlere de (BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülke ve Almanya) hitap ederek, "6 ülkeden birisi sözünü yerine getirmedi ve güvenilir olmadığını gösterdi. Buradan o 5 ülkeye görevini yerine getirmesini söylüyorum. Sabredip bekliyoruz ama sabrımız da sınırlıdır." diye konuştu.