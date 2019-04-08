Kaçak avcıyı fil öldürdü aslanlar yedi

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaçak olarak gergedan avlamaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü, ardından bir aslan sürüsü tarafından yendiği açıklandı.

Kaçak avcının yanındakiler öldürülen avcının ailesine durumu Salı günü bildirdi. Ardından aile park görevlileriyle irtibata geçti.

Yeni şafak'a göre, arama çalışmaları sonucunda ceset bulunamadı ancak insan kemikleri ve bir pantolon bulundu.

Park yetkilileri kaçak avcının ailesine başsağlığı diledi ve "Kruger Ulusal Parkı'na kaçak ve yaya olarak girmek akıllıca değil" açıklamasını yaptı.

Kruger Ulusal Parkı'nda kaçak avcılar büyük bir sorun. Kaçak avcılar özellikle Asya pazarında yoğun talep gören gergedan boynuzu için gergedanlar avlamaya çalışıyor.