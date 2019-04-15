Türk öğrenci İran Kur’an Yarışması’nda ikinci oldu

IQNA’da (Uluslararası Kur’an Haber Ajansı) yer alan habere göre, İran'ın Başkenti Tahran'da 36'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'na hafızlık bölümünde katılan Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.
Öğrenciler kategorisinde ilk sırada İran’dan Zeynep Eminpur yer alırken üçüncü sırada da Ürdün’den Rim Eşbul yer aldı.
Yarışmaya 84 ülkeden 637 kişi başvuru yaptı ancak 62 ülkeden 123 kişi kabul edildi. 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 14 Nisan Pazar günü sona erdi.
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