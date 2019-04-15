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15 Nisan 2019 - 11:20

Türk öğrenci İran Kur’an Yarışması’nda ikinci oldu

Türk öğrenci İran Kur’an Yarışması’nda ikinci oldu

İran'ın Başkenti Tahran'da düzenlenen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'na Türkiye’yi temsilen katılan Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.

IQNA’da (Uluslararası Kur’an Haber Ajansı) yer alan habere göre, İran'ın Başkenti Tahran'da 36'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'na hafızlık bölümünde katılan Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.

Öğrenciler kategorisinde ilk sırada İran’dan Zeynep Eminpur yer alırken üçüncü sırada da Ürdün’den Rim Eşbul yer aldı.

Yarışmaya 84 ülkeden 637 kişi başvuru yaptı ancak 62 ülkeden 123 kişi kabul edildi. 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 14 Nisan Pazar günü sona erdi.

News Code 1877954

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    Yorumlar

    • yayınlanan görüşler: 1
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    • yuriy TR 12:49 - 2019/04/15
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      Reply
      bu gibi kuran yarışmalarının daimi olması dileğiyle çok güzel islam ülkelerinin arasındaki samimiyeti ve güveni artırıyor

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