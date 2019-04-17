Bahreyn mahkemesinin İran aleyhindeki suçlamaları temelsizdir

Al-i Halife yönetimi dün 69 vatandaşı müebbet hapis cezasına çarptırırken 138 kişinin de vatandaşlığını iptal etti.

Parstoday'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi bugün Bahreyn mahkemesinin İran aleyhindeki suçlamalarının temelsiz olduğunu belirterek, Bahreyn yönetiminin temelsiz suçlamalar, zalimce kararlar ve başka ülkeleri karalamakla, bu ülkede protestocuların bastırılması ve insan haklarının açık şekilde ihlalinin üstünü kapatamayacağını vurguladı.

İranlı yetkili, Bahreynli yetkililere güvenlikçi senaryolar uydurmak yerine kendi güvenliği yenilgiye uğramış koalisyonlara güvenmek ve ve başkalarına büyük bedeller ödemekle değil, güven ortamı oluşturmak ve halk ile ilişkilerini iyileştirip, onların meşru taleplerini karşılamak yoluyla sağlaması ve protestoculara karşı zalimce kararlarına son vermesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.