İran Ordusu: Düşmanın yanlışına kararlı şekilde cevap veririz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Fars eyaletinde konuşlu ordu birliklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tümgeneral Hatemi, burada yaptığı açıklamada, son dönemdeki çatışmalarda silahlı kuvvetlerin elde ettiği kazanımlara değinerek, İran'ın bu süreçten "galip" ayrıldığını vurguladı.

Tümgeneral Hatemi, "Savaşta kayıplar yaşanması kaçınılmazdır; ancak önemli olan savaşın sonucudur. Bu sonuç, teslimiyet yerine ülkemize onur kazandırmıştır" dedi.

Savaşın henüz sona ermediğine dikkati çeken Tümgeneral Hatemi, "Düşman, askeri sahada başarısızlığa uğradıktan sonra farklı yöntemlere başvurmuştur. Şu anda yaptırımlar ve ekonomik baskılarla halkı zor durumda bırakmaya çalışırken, bir yandan da istikrarsızlık ve kaos ortamı yaratmak için yoğun çaba sarf etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Silahlı kuvvetlerimiz, her zamanki hazırlık ve teyakkuz durumunda” diyen İranlı General, ülkeye herhangi bir saldırı halinde düşmana kararlı yanıt verileceğini duyurdu.