Hürmüz Boğazı’nın uzun aylardır kesin olarak İran’ın kontrolünde

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedavi, pazar gecesi katıldığı özel haber programında yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın tüm bu uzun aylar boyunca kesin olarak İran’ın kontrolünde olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Fedavi, ABD’nin askeri gücünün deniz merkezli olduğunu belirterek, “ABD Donanması, hem kara hem de hava kuvvetlerine sahiptir. Bu nedenle ABD’nin askeri gücünün en belirgin şekilde ortaya çıktığı alan, bu ülkenin deniz kuvvetleridir.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, Amerikalıların 1853 yılından bu yana Fars Körfezi’nde bulunduğunu, ancak bugün ilk kez hiçbir Amerikan gemisinin yalnızca Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde değil, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde dahi bulunmadığını söyledi.

ABD’lilerin kaçtığını ve İran sınırlarından 1.000 kilometreden fazla uzaklaştığını belirten Tuğgeneral Fedavi, “Bu durum onların kendi tercihiyle gerçekleşmedi. Bunun nedeni, İran'ın ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin gücüdür.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Fedavi, ABD’lilerin Hürmüz Boğazı’nın güney güzergâhından ve İran’ın resmen ilan ettiği sınırların dışında en fazla 3 ila 4 milyon varil petrolü geçirebileceklerini iddia ettiklerini belirterek, bu miktarın boğazdan geçen toplam petrol miktarıyla karşılaştırıldığında önemli bir rakam olmadığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan günde 20 milyon varilden fazla petrolün resmî olarak geçtiğini, bunun yanı sıra bir miktar petrolün de gayriresmî yollarla ihraç edildiğini belirtti.

Tuğgeneral Fedavi, dünya petrol ihracatının yüzde 46’sının Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini ifade ederek, gündeme getirilen yüzde 20’lik oranın ise dünya genelindeki petrol tüketimine ilişkin olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Fedavi, “Çünkü birçok ülke ürettiği petrolü kendi içinde tüketiyor ve ihracat yapmıyor.” dedi.

Petrol ihracatının şu anda bu güzergâhta ciddi şekilde sekteye uğradığını belirten Tuğgeneral Fedavi, bunun dünya ekonomisi, ABD ve Avrupa üzerinde geniş kapsamlı etkiler yarattığını söyledi.

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’nda geçerli olacak kurallar konusunda anlaştı ancak henüz uygulamaya konulmadı

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, Amerikalıların büyük bir güce sahip oldukları için söyledikleri her şeyin uygulanması gerektiğini düşündüklerini belirterek, “Oysa coğrafi ve bölgesel açıdan Hürmüz Boğazı ile hiçbir bağlantıları yok. Bu bölgeden 10 bin kilometreden fazla uzaktalar.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda geçerli olacak kuralları belirlemesi gerektiğini, bu çalışmanın yapıldığını ve tarafların bu konuda anlaşmaya vardığını söyledi.

Tuğgeneral Fedavi, “Şu anda da bu kuralları uyguluyoruz ve bunlar bugüne kadar yürürlüğe konulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, ABD’nin geniş mali ve askeri kapasitesine ve dünya ülkelerinin toplam askeri bütçesine denk bir askeri bütçeye sahip olmasına rağmen, Hürmüz Boğazı’nda kendi taleplerini dayatmayı başaramadığını söyledi.

Tuğgeneral Fedavi, bunun dünya ekonomisi ve hatta ABD’nin iç ekonomisi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirterek, “Bu nedenle Hürmüz Boğazı meselesi hâlâ müzakerelerin ana gündem maddesidir.” dedi.

Bölgedeki gerilimin tırmanması ABD’nin aleyhine

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, Amerikalıların gerilimi tırmandırmak için kendi gemilerini kullanmak zorunda olduğunu belirterek, “Çünkü yalnızca hava gücüyle egemenlik tesis edemezler. Her gün bir bölgeyi bombalasalar bile fiziksel olarak orada bulunmadıkları sürece taleplerini dayatamazlar.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, Amerikan gemilerinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri karşısında tehdit altında ve savunmasız durumda olduğunu söyledi.

“Birkaç kez askeri gemilerini Hürmüz Boğazı’na sokmaya çalıştılar ancak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından saldırıya uğradılar.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, her türlü gerilim tırmanışının kesinlikle ABD’nin kendi aleyhine olacağını ifade etti.

İranlı yetkili, İran halkının benzini litre başına 1.500, 3.000 ve 10.000 tümen fiyatlarla kullandığını belirterek, “Bir benzin deposunu doldurmanın maliyeti 1 dolardan daha az. Motorin konusunda da durum aynı. Bugün enerji, benzin ve motorin fiyatları konusunda endişe ve kriz yaşayan taraf ABD ve Avrupa’dır.” dedi.

İran’a yönelik bir saldırının başlatıldığı her nokta hedef alınacak

Tuğgeneral Fedavi, İran halkının 47 yılı aşkın süredir tam özgürlük içinde yaşadığını ve ABD’den zerre kadar korkmadığını söyledi.

“Ancak diğer ülkeler böyle bir durumda değil. Hatta Avrupa Birliği’nin tamamı ABD’den çekiniyor.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, birçok ülkenin kendi kararlarını alma konusunda özgür olmadığını ve ABD’nin baskısı altında bulunduğunu belirterek, bazı ülkelerde ABD’ye ait askeri teçhizat ve kapasitenin, bu ülkelerin bilgisi dahi olmadan ülkeye sokulduğunu veya ülkeden çıkarıldığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, “Kırmızı çizgimizi bölge ülkelerine açıkladık. İran’a yönelik bir eylemin başlatıldığı her nokta hedef alınacaktır.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi, “Biz hiçbir zaman bölge ülkelerini hedef almadık. Bu ülkelerde konuşlandırılmış Amerikan üslerini hedef alıyoruz. Herhangi bir ülkedeki Amerikan üssü bizim açımızdan Amerikan toprağı gibidir ve bizim için hiçbir farkı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Onurlu Yemen zulme karşı direndi, Amerikalılar bu ülke karşısında resmen kaçtı

Tuğgeneral Fedavi, “Görünüşte dünyanın en yoksul Müslüman ülkesi olan Yemen, zulme karşı onurlu ve başı dik bir şekilde direndi. Amerikalılar da bu ülke karşısında resmen kaçtı. Bu konuyu Trump’ın kendisi de açıkladı.” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, Fars Körfezi’nin güneyindeki ülkelerin çok sayıda üssü Amerikalıların kullanımına sunduğunu belirterek, “İran’a yönelik saldırıların başlangıç noktası bu ülkelerin toprakları olduğunda, doğal olarak bu üsleri hedef alıyoruz. Amerikalıların bölgede tek bir gemi bile bulundurmaya cesaret edememesinin nedeni budur.” dedi.

Tuğgeneral Fedavi son olarak, “Biz Müslüman ülkeleri hedef almadık; insanlığın düşmanının kullanımına sunulan üsleri hedef aldık.” ifadelerini kullandı.