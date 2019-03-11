Ruhani: İran ile Irak arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Irak ilişkilerini değerlendirerek, “Binlerce yıla uzanan iki ülke halkları arasındaki ilişkileri her zaman güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "İran ile Irak arasındaki ilişkiler iki ülke halkının yararınadır ve bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin tüm alanlarda gerekli kapasiyeye sahip olduğunu söyleyen Ruhani, İran ve Irak'ın ticaret, yatırım, ortak serbest sanayi bölgesi ile sınır pazarları kurma, turizmcilik, enerji, elektrik, doğalgaz ve bankacılık gibi konularda işbirliği yapabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak’ı bölgede, Arap ülkeleri ve İslam dünyasında “önemli bir ülke” olarak nitelendirerek, “Irak'la çok yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu başkasına karşı birleşmek anlamına gelmez, tersine bölgedeki diğer ülkelerle bütünleşmek içindir.” açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, "Irak'ta istikrar, güvenlik ve demokrasinin sağlanması bizim için büyük önem taşıyor. Irak'ın refah ve huzur içinde olması bölgenin istikrar ve güvenliğini güvence altına alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Iraklı mevkidaşı Berhem Salih'in daveti üzerine Bağdat'ta bulunan Ruhani'nin 3 günlük temasları kapsamında Salih'in yanı sıra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şii aleminin ileri gelen taklit mercii Ayetullah Sistani ve diğer birçok siyasi, dini şahsiyetiyle bir araya gelmesi bekleniyor.