Sosyal medyada güvende olmayı sağlamak emniyet güçlerinin görevidir

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede Polis Teşkilatı'nın “şefkatlı” ve “güçlü” olmasının birbirini tamamlayıcı iki önemli özellik olduğunu belirterek, “İran’da yaşanan sel felaketinde emniyet güçleri halka yardım etmelerinin yanı sıra selzede bölgelerin güvenliğini sağlamakta iyi adımlar attı” dedi.

Emniyet güçlerinin son yıllarda elde ettiği başarıları değerli bir hakikat olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Tabii ki bu başarılar, Polis Teşkilatı'nın İslami düzenin beklediği seviyeye ulaştığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o seviyeye gelebilmek için sürekli çaba sarfedilmelidir. Ayrıca emniyet güçleri hakkında halk arasında olumsuz düşünceye neden olabilecek herhangi bir mesele çözülmeldir. İster görevini iyi yerine getirmeyen bir emniyet gücü olsun ister başka bir konu” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri, “Üretimin geliştirilmesine engel olan meselelerden biri kaçakçılıktır. Günümüzde kaçakçılık iki yönlü olmuştur. Bazıları bir takım ürünleri kaçak yollardan ithal ederken bazıları da halkın tarımda ihtiyaç duyduğu ürünleri yurtdışına çıkarıyor” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, “Sosyal medya güvenliği” konusuna da dikkati çekerek, “Sosyal medya halkın günlük hayatında yaygınlaşmıştır. Bunun hem menfaatleri ve imkanları hem de tehlikeleri vardır. Sosyal medyanın güvensiz bir ortam olması halkın zararınadır. Polis Teşkilatı’nın görevi sosyal medyada güvenliği sağlamaktır” dedi.

Silah satışını önlemenin emniyet güçlerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden İslam Devrimi Lideri, “Amerika gibi bazı ülkelerde silah üreten firmaların mafiyalarının çıkarları sağlansın diye silah satışı serbesttir. Bu da halk için bazı sorunlara yol açıyor. Ancak bizim ülkede silah alış verişi yasaktır ve böyle de olmalıdır. Hemedanlı din adamının katili İnstagram sayfasında kendisinden 4 farklı silahla görüntüler paylaşmıştı. Bu gibi meselelere karşı çıkmak Polis Teşkilatı’nın görevidir” diye konuştu.