Devrim Lideri, UNESCO'nun eğitim 2030 bildirgesini eleştirdi

Devrim Liderleri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde “Öğretmenler Haftası” nedeniyle İran’ın bazı öğretmenleriyle eğitimcilik alanında aktif olan yetkililerle görüştü.

Devrim Lideri, öğretmenlerin kültürel bir kimliğin oluşumu için çalıştığına dikkati çekti.

UNESCO'nun eğitim 2030 bildirgesini eleştiren İslam Devrimi Lideri, şunları kaydetti:

"Uygarlık ve medeniyet kültüre bağlıdır. Eğer kültür zengin değilse, medeniyetin oluşumu gerçekleşemez. Burada UNESCO'nun eğitim 2030 bildirgesinin önemi ortaya çıkıyor.

Aslında bu bildirgenin özeti şöyledir: Eğitim sistemimiz çocuklara yaşam tarzı ve hayat bilgisini Batı temellerine dayanan kaynaklarla öğretmeli. Yani siz öğretmenler okulda Batı için asker yetiştirmelisiniz. Onlar İranlı öğrencilerin kravat takıp rahatça insanları katleden barbar katillerin kuklası ve askeri olmasını istiyorlar."

Devrim Lideri, İran’ın hazırladığı "Eğitim Dönüşüm Belgesi"ni olumlu karşılayarak, bunun İranlı öğrencileri belirlenen hedefe götürebileceğini sölyedi.

Düşmanların siyasi, ekonomik ve istihbarat konusunda İran’a yönelik savaş başlattığını ve sanal dünya üzerinden de darbe vurmaya çalıştığına işaret eden Devrim Lideri, “Amerikanlar ve Siyonistler her alanda (İran'a karşı) planlama yapıyorlar, ancak bu planlar sırf şimdiki ABD hükümetine özgü değil. Öncekiler de bu projeleri kadife eldivenle yapıyorlardı. Fakat şu anda iktidardaki ABD Başkanı bu eldiveni çıkarmış ve herkes eldivenin arkasındaki dökme demirden oluşan eli görüyor." açıklamasında bulundu.

Devrim Liderleri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülkede vatandaşlarla yetkililer arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine değinerek, özellikle şimdiki durumda bunun çok gerekli olduğunu vurguladı.