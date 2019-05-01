Müslüman Kardeşler'den ABD'ye 'terör örgütleri listesi' yanıtı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan),ABD yönetiminin kendilerini "Yabancı terör örgütleri" listesine alma sürecinin sürdüğüne ilişkin açıklamasına cevap verdi.



Habertürk'e göre, İhvan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Önce Allah'ın yardımı, sonra çevremizdeki halklarla iş birliği içinde, sahip olduğumuz barışçıl orta yol düşüncemizde çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

İlgili konunun (ABD yönetiminin İhvan'ı 'yabancı terör örgütleri' listesine alma sürecinin sürdüğü açıklaması) incelendiği belirtilen açıklamada, "Sözcünün bahsetmiş olduğu konunun hedefi ne olursa olsun, ABD'nin karar alma mekanizmasına katılanlarının bazılarının, alınan bu karara karşı tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz." denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı açıklamada, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşleri) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.