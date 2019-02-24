Mısır Cumhurbaşkanı, Kral Selman'la ikili ilişkileri görüştü

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya gelerek, Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ne kıyısı olan Arap ve Afrika ülkeleri arasında ortak bir konsey oluşturulmasının önemine vurgu yaptılar.

Taraflar bu görüşme kapsamında karşılıklı ilişkilerin güçlendirilme yollarını ele alırken ortak işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sİsi iki ülke arasında, bölgesel meselelerde en üst düzeyde koordinasyon ve danışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"İstikrarda Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk AB-Arap Zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başlayacak.