İsrail Gazze'de 120'den fazla hedefi vurdu

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, bölgedeki Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmayı sürdürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 120 hedefin vurulduğu belirtildi.

AA'ya göre, Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana en az 250 roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü, İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerde Filistinli gruplar tarafından atılan roketler nedeniyle zaman zaman sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bölgedeki gerginlik nedeniyle Gazze'ye yakın yerlerdeki İsrail okullarının yanı sıra bazı üniversitelerde eğitime bir günlük ara verildi.