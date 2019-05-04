Filistin direnişi İsrail'in saldırılarına füzeyle karşılık verdi

İşgal güçlerinin bugün sabah gerçekleştirdikleri saldırılarda iki Filistinlinin şehit olduğu 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Direniş güçleri de işgalcilerin saldırılarına karşılık işgal altındaki bölgelere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiler.

Filistin Sağlık Bakanlığı işgal güçlerinin Gazze'nin kuzey bölgelerine yönelik saldırılarında 22 yaşındaki Imad Muhammed Nusayr ile ismi henüz tespit edilemeyen bir başka gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşgal ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine yönelik saldırılarda bulundular. Saldırılardan biri El-Benat Caddesi'ni hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı işgalcilerin saldırılarında sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

İşgal topçusu da Cuhru'd-Dik bölgesinde direnişçilere ait bir gözetleme noktasına yönelik top saldırısı gerçekleştirdi. Han Yunus'un doğusunda da bir savunma noktasına yönelik olarak topçu saldırısı gerçekleştirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, Filistin direnişi de sabahın erken saatlerinden itibaren işgalcilerin saldırılarına karşı füze saldırıları gerçekleştirdi. Gazze çevresindeki yahudi yerleşim merkezlerini hedef alan onlarca füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail medyası tarafından yayınlanan haberlerde Gazze çevresindeki yahudi yerleşim merkezlerine en az yüz füze saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Söz konusu yahudi yerleşim merkezlerinde sık sık alarm zilleri çaldığı belirtildi. Füzelerin Kerem Şalom, Keysofim, Meflasim, Neir Am ve Sderot yahudi yerleşim merkezlerine ulaştığı belirtildi.

İşgal ordusu Gazze'den atılan füzelerin Gazze hizasındaki yerleşim merkezlerine düştüğünü ancak herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.