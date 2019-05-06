Hizbullah'tan İsrail’in Gazze saldırılarına kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, uluslararası toplum ve bazı Arap ülkelerinin utanç verici sessizliğinden yararlanan İsrail’in Gazze’de onlarca Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına neden olan saldırılarını şiddetle kınadı.

Al Alem kanalında yer alan habere göre, tüm cesaretiyle güvenliğini savunan Filistin halkının direnişini takdir eden Hizbullah, Filistin'de direniş ile birlik ve beraberliğin Siyonistlerin saldırganlıklarının son bulması için tek seçenek olduğunu belirtti.

Hizbullah ayrıca, uluslararası toplumla Arap ülkelerini İsrail’in acımasızca saldırganlığını kınamaya ve devlet terörü İsrail'e karşı Filistin halkına destek vermeye çağırdı.