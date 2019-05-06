  1. Dünya
  2. Ortadoğu
6 Mayıs 2019 - 14:53

Suriye'den İdlib ve Hama'da teröre karşı geniş çaplı operasyon

Suriye'den İdlib ve Hama'da teröre karşı geniş çaplı operasyon

Suriye ordusu, İdlib ve Hama kırsallarında terör gruplarının saldırılarına karşı koyma operasyonlarının seviyesini yükselti.

Suriye ordusu, İdlib ve Hama kırsallarında terör gruplarının saldırılarına karşı koyma operasyonlarının seviyesini yükselti.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre; ordu birliklerinin terör gruplarının güvenli bölgelere devamlı saldırılarına karşı koyma operasyonları çerçevesinde, Hama ve İdlib kırsallarında Kfarnabbude, Abidin ve Kfarseccane beldelerinde bulunan Nusra Cephesi terör örgütüne tabi teröristleri top ve füze ateşe tuttuklarını belirtti.

Muhabir; ordu birliklerinin bugün gerçekleştirdikleri nitelikli operasyonları sonucunda, hedef alınan terör mevkilerinde bulunan teröristlerin askeri teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiklerini aktardı.

News Code 1878453
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler