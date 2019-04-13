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13 Nisan 2019 - 09:36

İsrail saldırısı Suriye hava savunma sistemleri tarafından çökertildi

İsrail saldırısı Suriye hava savunma sistemleri tarafından çökertildi

İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası üzerinden Hama ili Misyaf Kentindeki Suriye'nin askeri noktalarına yönelik hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası üzerinden Hama ili Misyaf Kentindeki Suriye'nin askeri noktalarına yönelik hava saldırısı düzenledi.

Konuya ilişkin askeri bir kaynak Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) verdiği açıklamada, "Cumartesi sabahı yaklaşık 02:30 sularında İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası üzerinden Misyaf kentinde bulunan askeri mevkilerimizden birine yönelik hava bombardımanı düzenledi, hava savunma sitemlerimiz de derhal bu saldırıya karşı koydu ve bazı füzeleri hedeflerine ulaşmadan düşürdü, saldırı sonucunda da bazı binalar yıkıldı ve 3 askerimiz de yaralandı." dedi.

News Code 1877898
Muhammed BURHAN

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