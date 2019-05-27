Suriye ordusu Nusra Cephesi'nin sahra hastanesini ele geçirdi

Suriye ordusu,Hama kırsalının kuzeybatısında dış güçlere tabi teröristlerden kurtardıkları Madik Kalesi Beldesinde teröristlerin özel ve kamu mülklere yerleştirdikleri mayın ve bomba düzeneklerini temizleme amaçlı arama tarama operasyonlarını sürdürüyor.

Suriya Arab Haber Ajansı'nın (SANA) Hama muhabiri yapılan arama tarama operasyonları sırasında “Beyaz Miğferliler” veya “Beyaz Kasklılar” adıyla bilinen ve Kaide Örgütünün Suriye kolu Nusra Cephesiyle bağlantıları tespit edilen radikal terör örgüte ait sahra hastanesi ele geçirdiklerini aktardı.

Muhabir ele geçirilen sahra hastanesinde muhtelif tür tıbbi ekipman ve cihazların yanı sıra ilaçlar ve kimyasal maddelerden korunma amaçlı özel giysiler bulunduğunu ifade ederken, ekipmanların bir kısmının Almanya menşeli olduğuna dikkat çekti.