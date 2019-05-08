Suudi Arabistan Belçika silahlarını Yemen'de kullanıyor

Belçika'da bazı basın ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koydu.

Belçika'nın basın organları Le Soir, Knack ve VRT'nin araştırma platformları Bellingcat ve Lighthouse Reports ile yürüttüğü "Belçika Silahları" adlı araştırmanın sonuçları yayımladı.

Araştırmada, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği Piranha LAV-25 zırhlı araçlar, FN F2000 tam otomatik tüfekler ve Belçika teknolojisiyle üretilen savaş uçakları ve Airbus A330 tankerlerini Yemen'deki savaşta kullandığı tespit edildi.

Silahların Belçika'dan Suudi Ulusal Muhafızlarına gönderildiğini ortaya koyan araştırma, bu grubun sadece Suudi Arabistan'da faal olmadığını ve Yemen'deki savaşa aktif katılım sağladığını gösterdi.

Suudi Arabistan'a yoğunluklu silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'la yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu.

Ancak ihracatların gerçekleştiği Anvers limanının dokümanlarını inceleyen araştırma grubu, Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl üç kere askeri teçhizat ihracatının yapıldığını ortaya koydu.

AA