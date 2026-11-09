Mısır merkezli El Masry El Youm’un haberine göre, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında daha önce gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ardından yapılacağı belirtildi.

Söz konusu telefon görüşmelerinde iki taraf, gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasinin önemine vurgu yapmıştı.

Görüşmede Katar Başbakanı, sürekli istişarelerin önemine dikkat çekecek. Ayrıca bölgesel gerilimin ve krizlerin tırmanmasını önlemek amacıyla enerji tedarik zincirinin güvence altına alınması ve bölgede seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayacak.