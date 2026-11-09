İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Batı Asya’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şarm eş-Şeyh Mutabakatı’na rağmen İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürüyor

Bekayi, Şarm eş-Şeyh Mutabakatı’nın kâğıt üzerinde imzalanmasına rağmen İsrail ve en büyük destekçisi ABD’nin anlaşmayı dikkate almadığını söyledi.

Gazze’de kış mevsimiyle birlikte ağır bir insani felaket yaşandığını belirten Bekayi, Filistinlilerin soğuk hava ve çok sayıda sorunla mücadele ettiğini ifade etti.

İsrail’in insani yardım ve ilaç girişini engellediğini kaydeden Bekayi, yerinden edilmiş Filistinlilere ve çadırlarına yönelik saldırıların yanı sıra yerleşimcilerin Filistinlilere karşı eylemlerinin de sürdüğünü dile getirdi.

Bekayi, yaşananlar karşısında insanlık vicdanına sahip herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları arttı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan’ın güneyinde de İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Bekayi, ABD’nin etkisi ve nüfuzu altındaki uluslararası kuruluşların bu saldırıları durdurmak için etkili bir adım atmadığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ile ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Tahran’ın müzakere şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, İran’ın direnişi sayesinde savaşı zafer olarak gösteremedi

ABD’de Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı yenilgiye İran’la savaşın etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, Amerikan yönetiminin İran’a karşı yürütülen savaşın kamuoyunda memnuniyetsizliğe yol açtığını kabul etmesinin, halkın verdiği mesajı doğru anlaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Bekayi, ABD’deki mevcut tablonun Washington’un savaşı nedeniyle değil, İran halkının direnişi sayesinde ortaya çıktığını savunarak, “Bu direniş olmasaydı ABD savaşı zafer olarak sunabilirdi” dedi.

İran açısından ABD’deki siyasi partiler arasında bir fark bulunmadığını belirten Bekayi, ülkesinin her iki partinin politikalarından da zarar gördüğünü ifade etti. ABD yönetiminin, savaş yanlısı bir rejime destek vermenin kendisi için ne kadar ciddi sorunlar doğurabileceğini anlaması gerektiğini kaydetti.

İran’ın talepleri mantıksız değil, karar ABD’nin

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Tahran’ın taleplerini kabul edilemez olarak nitelendirmesine ve Washington’un İran’ın yanıtına ilişkin tutumuna değinen Bekayi, ABD’nin İran’ın hak ve çıkarlarını takip etmekten vazgeçmesini bekliyor olabileceğini söyledi.

İran’ın taleplerinin mantıksız olmadığını vurgulayan Bekayi, Washington’un deniz ablukasını ve “ekonomik plan operasyonu” olarak adlandırdığı uygulamaları durdurması gerektiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, herhangi bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için ABD’nin yasa dışı yaptırımlarını kaldırması ve tüm cephelerde savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

ABD’nin tutumunu uluslararası hukuk ve normlar açısından eleştiren Bekayi, Washington’un İslamabad Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerinin iki haftadan fazla sürmediğini ifade etti. İran’ın sunduğu iki günlük planın ise iyi niyetin göstergesi olduğunu savundu.

Bekayi, İran’ın planının Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde güvenliğin yeniden sağlanmasına zemin hazırlayabilecek en makul teklif olduğunu belirterek, kararın ABD’ye ait olduğunu söyledi.

İran-Irak ilişkileri ABD baskısından etkilenmez

Iraklı bir heyetin İran’a yapacağı ziyaret ve Washington’un Bağdat yönetimine yönelik baskılarına ilişkin haberleri değerlendiren Bekayi, İran ile bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin olağan olduğunu dile getirdi.

Mevcut koşullarda hava ulaşımındaki aksaklıklar nedeniyle bu ziyaretlerin daha fazla gündeme geldiğini belirten Bekayi, baskılar ne kadar ağır olursa olsun İran ve Irak halkları arasındaki bağların zedelenmemesi gerektiğini söyledi.

İran ile Irak’ın geçmişte olduğu gibi gelecekte de komşu kalacağını ifade eden Bekayi, iki ülkenin ortak çıkarlar ve ikili meseleler konusunda diyalog yoluyla dış baskıların üstesinden gelebileceğine inandığını kaydetti.

İran’dan Trump güzergâhı projesine jeopolitik uyarı

Ermenistan Parlamentosu’nda Trump güzergâhına ilişkin projenin kabul edilmesini de değerlendiren Bekayi, İran’ın ulaşım yollarının açılmasını desteklediğini ancak bu tür projelerin bölgenin jeopolitik yapısını değiştirmemesi gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyledi.

ABD’nin bölgedeki varlığının geçmişte güvensizlikle birlikte geldiğini savunan Bekayi, endişelerini Ermenistan’a ilettiklerini ve projenin sınır değişikliğine yol açmayacağı konusunda güvence aldıklarını belirtti.

Hürmüz’deki güvensizliğin nedeni ABD ve İsrail’in saldırgan eylemleri

Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin konuşan Bekayi, İran’ın düşman İHA’larına karşı hem ele geçirme hem de düşürme yöntemlerini kullandığını söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın 28 Şubat kadar açık olduğunu belirten Bekayi, boğazdaki güvensizliğin ABD ve İsrail’in saldırgan eylemlerinden kaynaklandığını ifade etti.

İran’ın adımlarının uluslararası hukuka ve ulusal savunma hakkına dayandığını savunan Bekayi, ABD müdahaleci politikalarını sürdürdüğü sürece bölgede güvenliğin sağlanamayacağını belirtti.

ABD’nin İran’a yönelik son girişimleri başarısız olacak

ABD’nin İran’a karşı gündeme getirdiği “Demir Kapı” planına da değinen Bekayi, bu fikrin ABD’li bazı askerler tarafından kendi yenilgilerini gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı’nın görevini kısa süre içinde değiştireceğini ve İran’a karşı işlenen suçların ardından podcast yayıncılığına yöneldiğini söyleyen Bekayi, ABD’nin son girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlanacağını savundu.

İran-Hindistan ilişkileri ikili düzeyde ve BRICS ile Şanghay’da sürüyor

Hindistan’ın Kirman’da konsolosluk açma girişimine ilişkin konuşan Bekayi, bu tür bir kuruluşun Dışişleri Bakanlığının bilgisi ve koordinasyonunda olması gerektiğini söyledi.

Hindistan’la ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Bekayi, iki ülkenin son yıllarda ikili ilişkilerin yanı sıra BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde de iş birliğini sürdürmeye önem verdiğini belirtti.

İran’ın iki günlük planının ayrıntıları

İran’ın iki günlük planının ayrıntılarına değinen Bekayi, ABD’nin İslamabad görüşmelerinde mutabık kaldığı tüm hususların bu planda yer aldığını ifade etti.

İran’ın taleplerinin hiçbir İranlının vazgeçemeyeceği hak ve çıkarlarla ilgili olduğunu belirten Bekayi, ABD’nin daha önce kabul ettiği taahhütleri ihlal etmesinin sorumluluğunun İran’a yüklenemeyeceğini söyledi.

Bekayi, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak iki günlük planın iyi niyet göstergesi olduğunu ve karşı tarafın irade göstermesi hâlinde İran’ın iki gün içinde gerekli adımları atabileceğini kaydetti. Taleplerin açık olduğunu ve İslamabad Mutabakatı’nda yer aldığını belirten Bekayi, bundan sonraki süreçte kararın ABD’ye ait olduğunu dile getirdi.

UAEA ile normal iş birliği koşulları bulunmuyor

İran’ın UAEA müfettişleriyle ilişkileri ve kurumla iş birliği hakkında da konuşan Bekayi, İran’ın yükümlülüklerini askıya almadığını söyledi.

ABD ve İsrail’in dayattığı koşulların güvence denetimlerinin uygulanmasını zorlaştırdığını savunan Bekayi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu ve yükümlülüklerine bağlı kaldığını ifade etti.

Mevcut koşullar devam ettiği sürece UAEA ile normal şartlardaki gibi iş birliği yapılamayacağını belirten Bekayi, kurumun ve Genel Direktör Rafael Grossi’nin görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu belirtti. Bekayi ayrıca, birkaç gün önce Buşehr Nükleer Santrali’nde denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güney Kore’ye Hürmüz uyarısı

Güney Kore’nin Hürmüz Boğazı’na asker gönderme kararına tepki gösteren Bekayi, Seul yönetimine bölgedeki gelişmelere müdahil olmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

İran-Güney Kore ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yürütüldüğünü belirten Bekayi, İran halkının ABD ve saldırılara destek veren müttefikleri dışında başka ülkelerin de ABD ve İsrail’in yanında yer almasını beklemediğini söyledi.

Bekayi, Güney Kore başta olmak üzere tüm ülkelerin ABD’nin saldırılarının sonuçlarını dikkate almasını ve bölgedeki durumu daha karmaşık hâle getirecek girişimlerden uzak durmasını umduklarını ifade etti.