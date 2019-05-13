  1. Toplum
13 Mayıs 2019 - 16:14

Panama'da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Panama'da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Panama'nın batısındaki David kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'nın David kentinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ahabere'e göre, deprem açıklanan verilere göre yerin 37 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

News Code 1878601
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler