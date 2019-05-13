Panama'da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Panama'nın David kentinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Ahabere'e göre, deprem açıklanan verilere göre yerin 37 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Panama'nın batısındaki David kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Panama'nın David kentinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Ahabere'e göre, deprem açıklanan verilere göre yerin 37 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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