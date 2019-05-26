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26 Mayıs 2019 - 15:04

Peru'da 8 şiddetinde deprem!

Peru'da 8 şiddetinde deprem!

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda gerçekleştiği ifade edildi

Habertürk'e göre, Peru'ya bağlı Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 105 kilometre derinlikle gerçekleşen depremin büyüklüğünü 8 olarak açıkladı.

News Code 1878890
Azar MAHDAVAN

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