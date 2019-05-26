Peru'da 8 şiddetinde deprem!

Habertürk'e göre, Peru'ya bağlı Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 105 kilometre derinlikle gerçekleşen depremin büyüklüğünü 8 olarak açıkladı.
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda gerçekleştiği ifade edildi
Habertürk'e göre, Peru'ya bağlı Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 105 kilometre derinlikle gerçekleşen depremin büyüklüğünü 8 olarak açıkladı.
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