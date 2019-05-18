Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: İran ve Irak’ı terk edin

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Irak'tan acil durumlarda görevli olmayan hükümet çalışanlarının ülkeyi derhal terk etmesi emrini vermişti.

ABD'nin ardından Almanya ile Hollanda Irak'taki eğitim operasyonlarını bölgede yükselen tansiyon gerekçesiyle askıya almış, İngiltere ise, Irak'taki askeri ve diplomatik personeli için tehdit seviyesini arttırmıştı.

Bu ülkelerden sonra Arap dünyasından ilk çağrı Bahreyn'den geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyaran bir mesaj yayımladı. Irak ve İran'da olan vatandaşlardan da derhal bu ülkeleri terk etmeleri istendi.